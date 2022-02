Todesfälle, Bestechungsvorwürfe, Winter: Deutsche Fans ohne jede Vorfreude auf Katar-WM

Sieht so das DFB-Trikot für die WM in Katar aus?

Katars Imageprobleme beeinträchtigen vor der Fußball-WM (21. November bis 18. Dezember) bei den Fans in Deutschland die Akzeptanz des Wettbewerbs und die Vorfreude auf das Event. Das sind zwei elementare Ergebnisse einer Umfrage des Sport-Informations-Dienstes (SID) durch die Voting-Plattform FanQ .

Der Befragung von 2100 Fußball-Anhängern zufolge grassiert in Deutschland rund neun Monate vor Beginn des Turniers noch keinerlei WM-Fieber. 82,4 Prozent spüren noch gar keine oder nur sehr geringe Vorfreude auf die „Weihnachts-WM“, sogar 84 Prozent hatten sich vor früheren WM-Endrunden zu Vergleichszeitpunkten schon mehr auf das Fußball-Fest gefreut.

Mehr als drei von fünf Befragten (60,9 Prozent) wollen sich demnach keine Liveübetragungen von WM-Spielen im Fernsehen anschauen. Sogar 73,9 Prozent würden für andere Freizeitangebote auf WM-Spiele am Bildschirm verzichten.

Das irritiert die Fans

Das ungewöhnlich Desinteresse der Fans in Deutschland steht offenkundig in Zusammenhang mit den Reizthemen rund um den umstrittenen WM-Gastgeber. 80,9 Prozent zeigen der WM wegen der Bestechungsvorwürfe rund um die Vergabe des Turniers die kalte Schulter, für 79,4 Prozent ist die Menschenrechtssituation in Katar ein Problem.