3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – FC Viktoria 1889 Berlin (Samstag, 14:00 Uhr)

Der FC Viktoria 1889 Berlin will nach vier Spielen ohne Sieg bei der SV Wehen Wiesbaden endlich wieder einen Erfolg landen. Letzte Woche gewann die SV Wehen Wiesbaden gegen den 1. FC Saarbrücken mit 1:0. Somit nimmt Wiesbaden mit 37 Punkten den zehnten Tabellenplatz ein. Am letzten Spieltag nahm Viktoria gegen Eintracht Braunschweig die elfte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Das Hinspiel hatte damit geendet, dass Vikt. Berlin den Heimvorteil in einen 3:1-Sieg umgemünzt hatte.