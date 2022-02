3. Liga: 1. FC Saarbrücken – FC Viktoria Köln (Samstag, 14:00 Uhr)

Viktoria will im Spiel bei Saarbrücken nach vier Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Die siebte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für den 1. FC Saarbrücken gegen die SV Wehen Wiesbaden. Vikt. Köln trennte sich im vorigen Match 1:1 vom VfL Osnabrück. Tore waren zwischen beiden Mannschaften im Hinspiel Mangelware (0:0), nun hoffen die Fans auf „Offensivkost“.

Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Viktoria schafft es mit 30 Zählern derzeit nur auf Platz 14, während der 1. FC Saarbrücken 13 Punkte mehr vorweist und damit den vierten Rang einnimmt. Körperlos agierte Saarbrücken in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich Vikt. Köln davon beeindrucken lässt? Mit zwölf Siegen gewann der 1. FC Saarbrücken genauso häufig, wie der FC Viktoria Köln in dieser Spielzeit verlor. Damit dürfte auch klar sein, wer in dieser Partie den Ton angeben will.