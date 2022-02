Bundesliga: VfB Stuttgart – VfL Bochum 1848 (Samstag, 15:30 Uhr)

Der VfB Stuttgart will nach sieben Spielen ohne Sieg gegen den VfL Bochum 1848 endlich wieder einen Erfolg landen. Die zwölfte Saisonniederlage kassierte der VfB am letzten Spieltag gegen Bayer 04 Leverkusen. Der VfL gewann das letzte Spiel gegen den FC Bayern München mit 4:2 und liegt mit 28 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Beide Teams gingen im Hinspiel mit einer Nullnummer auseinander. Hoffentlich haben die Zuschauer diesmal mehr Gründe zum Jubeln.

Die Heimbilanz von Stuttgart ist ausbaufähig. Aus elf Heimspielen wurden nur elf Punkte geholt. Die Heimmannschaft befindet sich derzeit im Tabellenkeller. Die formschwache Abwehr, die bis dato 42 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des VfB Stuttgart in dieser Saison. Mit dem Gewinnen tat sich der VfB zuletzt schwer. In sieben Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.

Auf des Gegners Platz hat Bochum noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst sieben Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangieren die Gäste auf Platz elf, haben also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Der aktuelle Ertrag des VfL Bochum 1848 zusammengefasst: achtmal die Maximalausbeute, vier Unentschieden und zehn Niederlagen. Der VfL ist im Fahrwasser und holte aus den jüngsten fünf Matches acht Punkte.