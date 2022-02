Bundesliga: FC Augsburg – Sport-Club Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Am kommenden Samstag um 15:30 Uhr trifft der FCA auf Freiburg. Am letzten Samstag verlief der Auftritt von Augsburg ernüchternd. Gegen Borussia Mönchengladbach kassierte man eine 2:3-Niederlage. Gegen den 1. FSV Mainz 05 war für den Sport-Club Freiburg im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Im Hinspiel hatte der SC den Heimvorteil gehabt und mit 3:0 gesiegt.

Die bisherigen Gastauftritte brachten dem Sport-Club Freiburg Respekt in der Liga ein – ein Vorbote für die Partie beim FCA? Körperlos agierte Augsburg in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich der SC davon beeindrucken lässt? Der FC Augsburg wie auch Freiburg haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.