Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld – 1. FC Union Berlin (Samstag, 15:30 Uhr)

Am kommenden Samstag trifft DSC Arminia Bielefeld auf den 1. FC Union Berlin. Zuletzt kassierte die Arminia eine Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim – die achte Saisonpleite. Jüngst brachte Borussia Dortmund Union die sechste Niederlage des laufenden Fußballjahres bei. Im ersten Duell hatte beim 1:0 ein Tor mehr den Ausschlag zugunsten des 1. FC Union Berlin gegeben.

Gegenwärtig rangiert Bielefeld auf Platz 15, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Insbesondere an vorderster Front kommt DSC Arminia Bielefeld nicht zur Entfaltung, sodass nur 21 erzielte Treffer auf das Konto des Heimteams gehen. Die letzten Auftritte waren mager. Aus den vergangenen fünf Spielen holte die Arminia lediglich einmal die Optimalausbeute.