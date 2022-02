Anzeige

FC Bayern mit Kimmich, Müller & Nagelsmann: Stimmen nach Salzburg-Spiel Kimmich: „Das muss jeder begreifen“

Nagelsmann: "Angst habe ich noch nie im Fußball gehabt"

Nach dem späten Ausgleich in der Champions League gegen RB Salzburg fallen die Reaktionen des FC Bayern durchwachsen und auch selbstkritisch aus.

Dann verhindert Kingsley Coman mit seinem Ausgleich in der letzten Minute doch noch die zweite Niederlage in Folge beim Rekordmeister. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Die Reaktionen darauf fallen gemischt aus. Coach Julian Nagelsmann sieht Licht und Schatten, dazu treibt ein vermeintliches Foul von Thomas Müller die Bayern um.

SPORT1 hat die Stimmen von DAZN: (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern): „In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht, wie auch in Bochum. In der ersten Halbzeit waren wir in der gegnerischen Hälfte zu fehleranfällig. Wir haben zu viele Bälle verloren. Unsere Restverteidigung war nicht gut - wie auch beim Gegentor, das eigentlich relativ einfach zu verteidigen ist. Ein sehr vermeidbares Gegentor. Wir waren im Nachschieben nicht aggressiv genug. Es ist ein Balanceakt. Der Ausgleich war verdient, wir haben mit mehr Risiko verteidigt. Ich habe viele Krämpfe bei Salzburg gesehen. Das ist wohl auch ein Hinweis darauf, dass wir es in der zweiten Halbzeit nicht so schlecht gemacht haben.“

Zu Siegtorschütze Kingsley Coman:

„In der zweiten Hälfte war er richtig gut, nachdem er etwas gebraucht hat, bis er reingekommen ist. Er hat gute Abschlüsse gehabt und eine wirklich gute Halbzeit gespielt.“

Zum vermeintlichen Foul von Müller:

„Er sagt mir, dass es ein falscher Pfiff ist. Aber dann lasse ich die Situation doch laufen, es gibt ja den viel zitierten Video Assistent Referee. Sie können mir nicht immer erzählen, dass sie die Situation 28 Minuten laufen lassen, wenn es sieben Meter Abseits ist und hinterher winken und dann eine Situation im Fünfmeterraum direkt abpfeifen. Das ist eine hundertprozentige Torchance und eine unfassbar schlechte Entscheidung.“

Joshua Kimmich (Spieler FC Bayern): „Es ist schwierig einzuordnen. Vor dem Spiel haben wir uns deutlich mehr vorgenommen, vor allem in der ersten Halbzeit war es zu wenig. In der zweiten Halbzeit haben wir es etwas besser kontrolliert. Ich denke, dass wir vermitteln konnten, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Am Ende ist das Unentschieden okay, auch weil wir das 0:2 kriegen können. Wir sind momentan nicht im Flow, dass es von alleine geht. Das muss jeder begreifen und das hat jeder begriffen, das hat die zweite Halbzeit gezeigt. Wir brauchen die Mentalität und den Siegeswillen in jedem Spiel. Taktisch müssen wir in der Restverteidigung besser sein. Wir müssen die Leute besser aufnehmen. Es ist ihre Idee, schnell in die Spitze zu spielen. Da brauchen wir mehr Spielkontrolle.“

Thomas Müller (Kapitän FC Bayern): „Es sind gemischte Gefühle. Salzburg ist eine gute Mannschaft und die Stimmung war super. Kompliment an das Publikum, so stellt man sich Fußball vor. Die Rahmenbedingungen waren top, weswegen es Spaß gemacht hat, obwohl wir viel leiden mussten. In der zweiten Halbzeit haben wir nicht nur eine Reaktion gezeigt, sondern waren auch drückend überlegen. Es war ein guter Schritt, wie wir zurückgekommen sind. Allerdings war es sicherlich nicht unser Wunschergebnis. Manchmal fehlt uns noch ein bisschen der Mut von der Positionierung. In der Offensive müssen wir uns ankreiden, dass wir die Räume, die da waren, nicht gut genutzt haben. Da haben wir falsche Entscheidungen getroffen. Hut ab, dass wir das Ding noch auf 1:1 gebogen haben. Ich glaube, wenn man ehrlich ist, war das dann auch schon okay so.“

Zu seinem vermeintlichen Foulspiel:

„Das ist ein interessantes Foul von mir, Hut ab. Das abzupfeiffen… und der Leroy steht am Fünfmeterraum, aber gut.“

Karim Adeyemi (Spieler RB Salzburg): „Wir haben die Prinzipien von unserem Trainer erfüllt, am Ende fühlt es sich aber an wie eine Niederlage. Trotzdem kann sich ein 1:1 sehen lassen. Insgesamt sind wir mit dem Spiel zufrieden. Wir sind absolut bereit für das nächste Spiel. Der Trainer hat gesagt, dass wir mutig sein sollen – und das haben wir gemacht. Wir sind einfach bereit, gierig, jung und spritzig. Wir sind den Bayern ein Klotz am Bein.“

Matthias Jaissle (Trainer RB Salzburg): „Ich bin stolz und zufrieden, wie die Jungs gerackert und den Bayern Paroli geboten haben. Ein Stück weit ärgert es mich aber, dass wir so spät den Ausgleich bekommen haben. Trotzdem gibt es ein Lob für unsere Truppe. Es war ein richtiger Fight.“

