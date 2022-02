Anzeige

Champions League: FC Bayern in der Einzelkritik nach 1:1 gegen RB Salzburg Einzelkritik: Weltmeister als Schwachpunkt

Nagelsmann: "Angst habe ich noch nie im Fußball gehabt"

Kerry Hau

Der FC Bayern kommt in Salzburg erst auf den letzten Drücker zum Ausgleich. Die Abwehr offenbart erneut Schwächen - auch bei Weltfußballer Lewandowski läuft es holprig.

Der FC Bayern hat im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League nur mit Mühen eine Pleite verhindert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Zuvor hatte sich der Rekordmeister nicht nur beim Gegentreffer durch Chikwubuike Adamu (21.) in der Defensive erneut anfällig gezeigt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Die Bayern-Stars in der SPORT1-Einzelkritik:

SVEN ULREICH: Kein Vorwurf an den Neuer-Vertreter in seinem ersten Champions-League-Einsatz seit 2018. Blieb beim Gegentor machtlos und hielt sonst, was zu halten war. An ihm lag es nicht. SPORT1-Note 2,5

BENJAMIN PAVARD: Stand sinnbildlich für die fehlende Reaktionsschnelligkeit bei den Münchnern in Hälfte eins. Bezeichnend: sein schläfriges Verhalten nach einem Süle-Einwurf kurz vor der Pause, der beinahe in einen Salzburger Elfmeter mündete. In der 80. Minute aber mit der wichtigen Grätsche auf der Linie, die das 0:2 aus FCB-Sicht verhinderte – und wenig später entscheidend am Ausgleich durch Coman beteiligt. SPORT1-Note 3

NIKLAS SÜLE: Stand beim 0:1 viel zu weit von Torschütze Adamu weg, wirkte auch in anderen Situationen unkonzentriert. Punktete dafür mit solider Spieleröffnung. Dürfte dennoch froh sein, dass er bald mit statt gegen Adeyemi spielt. SPORT1-Note 4

LUCAS HERNÁNDEZ: Ein Unsicherheitsfaktor, speziell in Hälfte eins. Zahlte trotz seiner langjährigen CL-Erfahrung reichlich Lehrgeld gegen die jungen Salzburger um Adeyemi, fiel zudem mit schlechtem Stellungsspiel auf. Im zweiten Abschnitt nur minimal formverbessert. SPORT1-Note 5

JOSHUA KIMMICH: Licht und Schatten. Kurbelte das Offensivspiel mit guten Pässen und klugen Seitenverlagerungen – meist Richtung Kumpel Gnabry – an und gewann in Hälfte zwei sehr viele wichtige Zweikämpfe. Leistete sich aber auch die eine oder andere Unkonzentriertheit. SPORT1-Note 3,5

CORENTIN TOLISSO: Rückte für Upamecano in die Startelf, um für mehr Sicherheit im defensiven Mittelfeld zu sorgen. Wirkte aber überhaupt nicht auf der Höhe, vertändelte einige Bälle und trug auch wenig im Spiel nach vorne bei. SPORT1-Note 4

SERGE GNABRY: Kam immer wieder in gefährliche Zonen, behauptete sich gut gegen seine Gegenspieler – doch wie so oft das große Manko: Gnabry machte zu wenig aus seinen Chancen. SPORT1-Note 3,5

THOMAS MÜLLER: Der Ersatz-Kapitän fand 88 Minuten überhaupt nicht statt und verlor ungewöhnlich viele Bälle. Dann aber bereitete er den wichtigen Ausgleichtreffer durch Coman per Kopf vor. SPORT1-Note 4

LEROY SANÉ: Blieb wirkungslos in Hälfte eins, produzierte etliche Ballverluste. Eine der schwächeren Darbietungen von Sané im Bayern-Trikot – auch wenn er in der 75. Minute noch einmal in Erscheinung trat, indem er knapp am Salzburger Keeper Köhn scheiterte. SPORT1-Note 4

INGSLEY COMAN: Fand zunächst überhaupt nicht in die Partie, steigerte sich aber Schritt für Schritt und zeichnete sich spätestens nach dem Seitenwechsel für viele gute Aktionen über die linke Seite verantwortlich, kreierte einige Chancen – und traf zum erlösenden 1:1. SPORT1-Note 2

ROBERT LEWANDOWSKI: Nachdem er bei der Pleite gegen Bochum seinen Job als Doppeltorschütze noch in aller Zuverlässigkeit erledigt hatte, gelang dem Weltfußballer am Mittwochabend wenig. Die Salzburger Innenverteidiger Solet und Wöber hatten Lewandowski sehr gut im Griff. SPORT1-Note 4

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Kam eine gute Viertelstunde vor dem Ende für Gnabry. Trat nicht mehr nennenswert in Erscheinung. Keine Bewertung.

MARCEL SABITZER: Ersetzte Tolisso kurz vor dem Ende. Sah noch Gelb. Ohne besondere Aktion ansonsten. Keine Bewertung.

