Champions League: FC Liverpool gewinnt gegen Inter Mailand im Achtelfinalhinspiel

Der FC Liverpool gewinnt sein Achtelfinalhinspiel gegen Inter Mailand. In einer hochklassigen Partie sorgten Roberto Firmino und Mo Salah für die Treffer des Tages.

Der FC Liverpool hat den ersten Schritt in Richtung Champions-League-Viertelfinale gemacht und sein Hinspiel in der Runde der letzten 16 mit 2:0 (0:0) bei Inter Mailand gewonnen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Liverpool war mit dem Youngster Harvey Elliot in der Startelf, der mit seinem Einsatz zum jüngsten Champions-League-Spieler aller Zeiten bei den Reds avancierte, von Beginn an dominant. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Inter hatte aber zunächst die besseren Torchancen, Lautaro Martinez setzte seinen Versuch von der Strafraumgrenze nach fünf Minuten knapp neben das Tor. Zehn Minuten später scheiterte Hakan Calhanoglu nach Vorarbeit von Ivan Perisic aus spitzem Winkel am Aluminium.

Die Reds waren in der ersten Halbzeit hingegen vor allem nach Standards gefährlich.

Inter Mailand kommt stark aus der Pause

Der erneut starke Sadio Mané konnte aber weder seinen Kopfball nach einem Robertson-Freistoß (14.), noch seinen Fallrückzieher nach 23. Minuten im Tor unterbringen. Auch der Freistoß von Trent Alexander-Arnold (29.) ging knapp über das Tor und so gingen beide Mannschaften mit einem 0:0 in die Pause.

Aus dieser starteten die Gastgeber mutig und schnürten die Liverpooler in deren Hälfte fest. Martinez verpasste eine scharfe Hereingabe von Perisic aus kurzer Distanz nur knapp, zwingende Torchancen blieben aber trotz der Druckphase Mangelware.

Firmino erlöst den FC Liverpool

Die Engländer stabilisierten sich daraufhin und gingen in der 75. Minute durch den eingewechselten Roberto Firmino in Führung, der einen Eckball von Robertson auf den ersten Pfosten ins lange Eck setzte.

Von diesem Rückschlag konnten sich die Mailänder nicht mehr erholen, Mo Salah setzte in der 83. Minute schließlich den Deckel drauf. Virgil van Dijk hatte im Strafraum einen hohen Ball von Alexander-Arnold auf den Afrika-Cup-Finalisten abgelegt, dessen abgefälschter Schuss hinter Samir Handanovic im Tor einschlug.

Jürgen Klopp und seine Liverpooler können nach diesem Sieg zuversichtlich in das Rückspiel am 8. März an der Anfield Road gehen, auf die Nerazzurri kommt hingegen ein hartes Stück Arbeit zu.