FC Bayern: Das ist Hoeneß' neues Opfer bei der DFL - SPORT1-Kolumne

Uli Hoeneß hält wenig von den Vorschlägen der neuen Liga-Chefin Donata Hopfen - und erinnert dabei an alte Zeiten. Die SPORT1-Kolumne von Alex Steudel.

Ich habe im Netz eine Geschichte mit dem Titel „Das sind die Opfer von Uli Hoeneß“ gefunden. Gern würde ich sie hier wiedergeben, ich habe nur nicht so viel Zeit. Das Ding besteht aus 27 Folgen und ist auch noch unvollständig.

Donata Hopfen hat auf jeden Fall gefehlt, die Liga-Chefin ist das neueste Opfer der „Abteilung Attacke“. Diesen Zusatz trägt Hoeneß seit 1989 wie andere ein Bundesverdienstkreuz. Damals machte er Kölns Trainer Christoph Daum im Aktuellen Sportstudio vor Millionenpublikum so klein, dass er durchs rechte untere Loch der Torwand passte.

Hopfen rechnete mit Gegenwind, sie bekam Hoeneß

Kaum war jetzt der Stuhl von Donata Hopfen warm, sprach sie über Themen wie einen deutschen Super-Cup in Saudi-Arabien, Playoffs, Gehaltsobergrenzen und schloss von alldem nichts aus. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Hoeneß: Playoffs sind lächerlich

Hoeneß findet seit seiner Geburt eines besonders unwitzig: Den Versuch, seine Bayern zu stoppen. Playoffs sind so ein Versuch. Hopfen hätte genauso gut sagen können, dass in der Allianz Arena ab sofort nur noch Tofu gegrillt werden darf. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der Ehrenpräsident und Aufsichtsrat des FC Bayern lief bayernrot an, und 55 Tage, ehe die handelsübliche 100-Tage-Schonfrist im neuen Amt rum war, wurde Hopfen an die Wand genagelt.

Ich danke manchmal den Göttern, dass der kleine Uli vor langer Zeit in der Metzgerei seiner Eltern stand und verkündete, sein Berufsziel sei Fußballprofi. Und nicht Außenminister. Sonst hätten unsere Schulbücher seither alle paar Jahre um einen Weltkrieg erweitert werden müssen.

Was für Hoeneß Diplomatie ist

Sie hätte wissen müssen: Als Liga-Chefin werden dir an Tag eins im neuen Job drei Probleme eingebaut: Erstens erwarten alle, dass du säckeweise neue Kohle für Spieler anschleppst, zweitens will sich keiner was sagen lassen, und drittens Uli Hoeneß.