NFL: Sean McVay und Aaron Donald von den Los Angeles Rams geben Hinweis auf ihre Zukunft

McVay und Donald machten dazu jedoch keine Aussagen - weder in die eine, noch in die andere Richtung. Bis jetzt!

McVay und Donald geben Hinweis auf die Zukunft

Während der Super-Bowl-Parade in Los Angeles gab es nun erste Hinweise, dass beide weitermachen. Auf der Bühne vor den Fans fragte ein Teammitarbeiter Donald, ob er zurückkommen werde - im Auftrag von Sean McVay, wie er betonte.

Der Headcoach schnappte sich darauf das Mikrofon und feuerte die Menge an: „Run it back, run it back!“ (Deutsch: Komm zurück!)