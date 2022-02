BVB in Europa League gegen Glasgow mit Übertragungswirbel - so sehen Sie Dortmund vs. Rangers live im TV

Borussia Dortmund ist am Donnerstag in der Europa League gegen die Glasgow Rangers gefordert. Doch im Free-TV werden dann nur Bruchteile des Duells zu sehen sein.

Der BVB empfängt die Glasgow Rangers zum Playoff-Hinspiel, in dem bereits der erste Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht werden soll. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Sturmtief! BVB-Spiel auf der Kippe

Womöglich gibt es am Ende aber sogar gar nichts auf der Mattscheibe. Hintergrund: In Nordrhein-Westfalen wird am Donnerstag ein Unwetter mit teilweise orkanartigen Böen erwartet, so das das Spiel auf der Kipper steht.