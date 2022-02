Darts-Queen Fallon Sherrock sorgt vor Event in New York für Missgunst

Darts-Queen Fallon Sherrock nimmt eine prominente Rolle bei der Werbung für einen großen Event in New York ein. Bei manchen sorgt das für Missgunst.

Mit zweijähriger Verspätung erobern die Darts-Stars in diesem Jahr die US-Metropole New York und eine der berühmtesten Sportarenen der Welt - aber nicht jedem Fan passt, wie darauf eingestimmt wird.

Ein Werbevideo des Weltverbands PDC für das US Darts Masters im Madison Square Garden am 3. und 4. Juni ist am gestrigen Dienstag im Netz zum Zankapfel geworden.