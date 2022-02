FC Bayern: Salihamidzic kontert Kritik von Matthäus, was Lothar sagt ist mir wurscht

Lothar Matthäus übt Kritik an der Mannschaft des FC Bayern und auch am Kader. Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic kontert diese überdeutlich.

„Lothar muss etwas sagen, er ist ja Experte. Was Lothar sagt, das interessiert mich aber gar nicht, das geht an mir vorbei. Wir stehen zu unseren Spielern, was Lothar sagt, das ist mir vollkommen wurscht“, stellte Salihamidzic klar.