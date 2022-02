3. Liga: FC Viktoria 1889 Berlin – Eintracht Braunschweig, 0:6 (0:3)

Jomaine Consbruch bediente Maurice Multhaup, der in der siebten Spielminute zum 1:0 einschoss. Nach der Vorarbeit von Consbruch stellte Bryan Henning das Ergebnis auf 2:0 (9.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Brooklyn Ezeh, als er das 3:0 für Eintracht Braunschweig besorgte (18.). Viktoria ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Braunschweig. Für das 4:0 von Eintracht Braunschweig sorgte Philipp Strompf, der in Minute 61 zur Stelle war. Braunschweig überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 (74.). In der 80. Minute legte Eintracht Braunschweig zum 6:0 nach. Am Ende fuhr Eintracht Braunschweig einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Braunschweig bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Vikt. Berlin in Grund und Boden spielte.