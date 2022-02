Paris Saint-Germain: Mbappé mit Botschaft an Real Madrid und Fußball-Welt

"Messi in den Schatten gestellt": Mbappé bald der Größte?

Kylian Mbappé sendet bei seiner Gala gegen Real Madrid eine eindrucksvolle Botschaft an die Fußball-Welt. Der Superstar von Paris Saint-Germain liefert sportlich ab und bleibt nach dem Spiel diplomatisch.

„Zu viel Mbappé“, titelte die As und fasste damit Großes einfach zusammen.

„Im Strafraum hat der Stürmer immer die Kontrolle“, beschrieb er danach seinen goldenen Treffer beim 1:0 von Paris Saint-Germain gegen Real Madrid im Achtelfinal-Hinspiel des Kracher-Duells der Champions League bei Canal+France : „Der Verteidiger geht einen Schritt zurück, er zieht sich zurück, ich entscheide, wo ich hin will, und dann schaffe ich es, den Ball zwischen die Beine von Courtois zu schieben.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Mbappé ist „Gegenwart und Zukunft“

So schwärmt Pochettino von Kylian Mbappé

„Mbappé hinterlässt seine Unterschrift“

„Mbappé hinterlässt seine Unterschrift und bläst Madrid weg“, schrieb die Marca . Der Franzose hat endgültig seine Visitenkarte in Spanien hinterlassen, wenn das überhaupt noch nötig war. Er machte gegen den Klub den Unterschied, zu dem alle Spuren seiner Zukunft führen.

Der Offensiv-Star hat gezeigt, dass er noch mit dem Kopf bei PSG ist - und gleichzeitig, dass Real ihn unbedingt zu brauchen scheint, wenn die Königlichen wieder um den Titel in der Champions League - ihrem Wettbewerb - mitspielen wollen.

Zusätzliche Motivation gegen Madrid? „Nein.“

