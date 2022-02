Olympia 2022 heute live: Nordische Kombination mit Eric Frenzel im TV, Stream, Ticker

"Schau in meine Unterhose!" - Olympiasiegerin polarisiert mit Instagram-Post

Eric Frenzel darf nach bangem Warten doch noch bei den Olympischen Spielen von Peking starten. Der Kombinierer will sich in die Geschichtsbücher eintragen.

Wer bei den Olympischen Spielen um eine Medaille kämpfen will, muss große Entbehrungen auf sich nehmen. Niemand weiß das besser als Eric Frenzel.

Der Nordische Kombinierer, der am Montag nach elf langen Tagen aus der Corona-Quarantäne entlassen worden war, startet am Donnerstag (9.00 MEZ) in der Staffel. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)