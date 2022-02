FC Bayern: Wieso Karim Adeyemi nach Salzburg ging

"Klotz am Bein sein!" Adeyemis Kampfansage an die Bayern

Salzburgs Torjäger Karim Adeyemi trifft in der Champions League auf seinen früheren Jugendverein FC Bayern. Doch wie kam sein Abschied vom Rekordmeister damals eigentlich zustande?

Nicht nur, weil der 20-Jährige in München geboren wurde und dort nach wie vor seine Familie und engsten Kindheitsfreunde leben.

Sondern weil er von 2009 bis 2011 auch in der Jugend des deutschen Rekordmeisters spielte, ehe er über den TSV Forstenried bei der SpVgg Unterhaching landete und daraufhin den Sprung ins 140 Kilometer entfernte Salzburg wagte.

Adeyemi eckte beim FC Bayern an

„Es hat einfach nicht mehr gepasst mit Bayern“, erzählte er 2020 in einem Interview mit Spox und Goal. „Wir haben uns nicht mehr so gut verstanden. Auch zwischen meinen Eltern und dem damaligen Sportdirektor war das Verhältnis nicht mehr so, wie es sein sollte.“