Champions League Heute: Salzburg - FC Bayern LIVE im TV, Stream, Ticker Löst Bayern das Abwehr-Problem?

Aus dem Schatten des Real-Patzers? Warum Ulreich zum X-Faktor werden kann

SPORT1

Nach dem Debakel in Bochum muss der FC Bayern in Salzburg ein anderes Gesicht zeigen. Die Münchner starten in die K.o.-Phase der Champions League. SPORT1 erklärt, wo Sie die Partie heute im TV verfolgen können.

Der FC Bayern kann nur hoffen, dass die Vorstellung beim VfL Bochum in der Bundesliga ein einmaliger Aussetzer war.

In Salzburg startet der deutsche Rekordmeister am Mittwoch in die K.o.-Phase der Champions League - und kann sich eine Demütigung wie beim 2:4 beim Aufsteiger nicht leisten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Größte Baustelle derzeit bei den Münchnern: die Defensive. „Die Spieler wissen, dass eine erste Halbzeit wie in Bochum nicht akzeptabel ist“, schimpfte Vorstandschef Oliver Kahn und bemängelte, dass man in der Rückwärtsbewegung und in der Arbeit gegen den Ball „einiges vermissen“ lasse.

Der Bayern-Boss forderte unmissverständlich, „dass wir wieder mit mehr Disziplin und Leidenschaft auch gegen den Ball arbeiten müssen“. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Champions League LIVE: Bayern gegen Salzburg im TV & Stream verfolgen:

TV: -

- Stream: DAZN

Liveticker: Champions League Liveticker auf SPORT1.de und SPORT1 App

Champions League: Bayern-Abwehr große Baustelle

Nach den Abgängen von David Alaba und Jerome Boateng vor der Saison fehlt den Bayern ein echter Abwehrchef. Weder Niklas Süle noch der für 42,5 Millionen Euro von Leipzig verpflichtete Dayot Upamecano erfüllen diese Rolle.

Der Franzose ist aktuell ohnehin der größte Problemfall beim FCB. Selbst Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zählte Upamecano bei einem Interwetten-Termin an: „Wie lange soll er noch Zeit bekommen? Er wirkt wie ein Fremdkörper.“

Klar ist: Damit in der Königsklasse keine weitere unliebsame Überraschung folgt, muss der FCB die Defensive stabilisieren.

Die voraussichtlichen Aufstellungen Salzburg vs. Bayern:

FC Bayern: Ulreich - Pavard, Süle, Hernandez - Kimmich, Tolisso - Gnabry, Müller, Sané, Coman - Lewandowski

FC Salzburg: Köhn - Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer - Capaldo, Camara, Seiwald - Aaronson - Adeyemi, Okafor

Champions League: Salzburg wittert Chance gegen Bayern

„Meistens sind wir in der Lage, mehr Tore zu schießen, als wir kassieren. In der Champions League und im Pokal ist die Tragweite natürlich größer, wenn es passiert. Demnach sind wir alle gewillt, ein besseres Ergebnis zu erzielen, als wir es am Samstag erzielt haben“, erklärte Bayern-Coach Julian Nagelsmann auf einer Pressekonferenz.

Salzburg wittert bereits die Sensation gegen die großen Bayern.

„Das Offensivspiel der Deutschen bringt eben auch ein gewisses Risiko mit sich. Tore sind also auch gegen den sechsfachen CL-Sieger möglich, gerade mit so viel Geschwindigkeit, wie wir sie haben“, heißt es auf Salzburgs Homepage.

Matthäus ist sich indes bei Sky sicher: „Nach so einer peinlichen Niederlage wird der FC Bayern ein komplett anderes Gesicht zeigen. Zweimal in Folge blamiert sich der FC Bayern nicht.“

CL: FC Salzburg - FC Bayern - Alle Infos zum Spiel

Anstoß : 16.02.2022, 21:00 Uhr

: 16.02.2022, 21:00 Uhr Ort : Red Bull Arena (Salzburg)

: Red Bull Arena (Salzburg) Schiedsrichter : Michael Oliver (England)

: Michael Oliver (England) Letzte Begegnung : CL-Gruppenphase 2020/21 - 25.11.2020 - FC Bayern 3:1 FC Salzburg

: CL-Gruppenphase 2020/21 - 25.11.2020 - FC Bayern FC Salzburg Gesamtstatistik: 2 Spiele, 2 Siege FC Bayern

Champions League: Liverpool bei Inter Mailand gefordert

Der FC Liverpool bestreitet das zweites Auswärtsspiel in Folge im Mailänder San Siro. Bereits am 6. Spieltag der Gruppenphase gewann das Team von Jürgen Klopp dort mit 2:1 gegen den AC Milan, jetzt wartet Lokalrivale Inter.

Mailand steht erstmals seit 2011/12 wieder im Achtelfinale der Königsklasse. Trotz der Heimstärke Inters sind die Reds in diesem Spiel der Favorit.

„Wir werden angreifen, das Tor gut verteidigen und dem Gegner weh tun“, sagte Mailands Stürmer Lautaro Martínez gegenüber Amazon Prime vor dem Achtelfinalhinspiel.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)