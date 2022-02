Verheerendes Sittenbild: Neue Wendung im Skandal um US-Snowboardteam

Fehlende Stimmung bei Olympia: "Auch bei der WM in Katar möglich"

Schwere Vorwürfe, die ein verheerendes Sittenbild des US-Teams zeichnen, überschatten die Erfolgsbilanz der amerikanischen Snowboarderinnen und Snowboarder bei Olympia in Peking (drei Goldmedaillen) - und sorgen für anhaltenden Wirbel. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Auch US-Weltmeister unter Beschuss

Chythlook-Sifsof hatte dem Team-Weltmeister von 2017 vorgeworfen, sie im Jahr 2014 wiederholt mit Vergewaltigungswitzen und dem rassistischen N-Wort provoziert zu haben. Der Streit sei nach der Rückfahrt von einem Olympia-Quali-Event in Kanada eskaliert, als er sie im Teamvan mit dem Wort gereizt hätte.

Nach der Hotelankunft hätte er ihr das Wort im Flur schließlich „etwa 20 Mal“ entgegengeworfen. Auf ihre Antwort, dass er damit aufhören solle „oder sonst“, hätte er sich bedrohlich vor ihr aufgebaut, einen „Fake-Punch“ angedeutet und gefragt: „Sonst was?“ Danach sei er ihr gegen ihren Willen in den Aufzug gefolgt, sie hätte sich durchs Treppenhaus entzogen.

Kearney hatte die Vorwürfe gegen ihn in einer ersten Reaktion in der New York Times nicht dementiert und sich mittlerweile bei Instagram ausführlicher geäußert. (DATEN: Alle Ergebnisse bei Olympia 2022)