Prime League: Verspielt GamerLegion die Tabellenführung?

SK Gaming Prime bringt GamerLegion die dritte Niederlage in Folge ein

Robin Ahlert

Die letzte Superweek des Strauss Prime League Spring Splits 2022 ist angebrochen. Das Playoff-Rennen geht in die entscheidenden Runden - verspielt GamerLegion noch den ersten Platz?

From Hero to Zero.

Die bisherige Saison von GamerLegion muss sich in etwas genauso so anfühlen. Nachdem man zunächst absolut furios in den Spring Split gestartet ist, einen Gegner nach dem anderen aus dem Rift beförderte und sich schlussendlich mit 11:0 den Rekord für die längste Winstreak der Prime League sichern konnte, ist seit ein paar Spielen der Wurm drin. Und gestern Abend setzte es die nächste Niederlage.

Damit ist der Tabellenführer endgültig zurück in der Realität angekommen. Denn die erste Niederlage gegen ebenfalls sehr stark aufspielende Unicorns of Love Sexy Edition geht zunächst in Ordnung. Die zweite Niederlage gegen Kellerkind PENTA 1860 kann als Ausrutscher abgetan werden. Nun aber die dritte Niederlage in Folge. Wieder gegen ein Team - SK Gaming Prime - aus den unteren Tabellenregionen. Fängt der Motor von GamerLegion ausgerechnet auf der Playoff-Zielgeraden an zu stottern?

GamerLegion in der Krise: Draftdiff?

Die Antwort ist ein klares Jein. Denn der Tabellenführer zeigte über weite Strecken ein gutes Game. Gegner SK Gaming Prime aber eben auch. Den Unterschied machten letzten Endes vor allem die einzelnen Team-Kompositionen.

Mit einer Kombination aus Jayce, Lee Sin, Ryze, Ziggs und Pyke war es GL im Mid-Late-Game des Spiels kaum mehr möglich Teamfights zu gewinnen. Es fehlte an Engage, einzig Pyke konnte mit seinem Hook für vereinzelte Picks sorgen, die aber letzten Endes zu wenig waren.

Zwar konnte GamerLegion aufgrund gutem Makro-Spiels lange Zeit mithalten, als Teamfights aber irgendwann zwingend notwendig wurden, um auch endlich in die gegnerische Base vordringen zu können, kippte das Spiel zusehends in Richtung SK Gaming Prime. 4:0 Drachen und 25:10 Kills sprechen eine klare Sprache zugunsten des Underdogs, der das Spiel nach 38 Minuten dann auch endgültig für sich entscheiden konnte.

MOUZ, Schalke und UOL in Lauerstellung

Mit 11:3 steht GamerLegion trotz der dritten Niederlage in Folge immer noch ganz oben in der Tabelle. Noch...

Denn dahinter haben sich mit mit MOUZ, Schalke 04 und den Unicorns of Love in der sexy Edition drei Teams in Stellung gebracht, die GL den Platz an der Sonne tatsächlich noch streitig machen könnten. Verfolger #1 - MOUZ - gewann gegen BIG und steht nun bei einer Bilanz von 10:4 nur noch einen Sieg hinter GamerLegion auf Platz zwei.

Schalke 04 und die Unicorns of Love Sexy Edition stehen mit 9:5 auf einem geteilten dritten Platz. Dahinter folgen die Berliner Teams Eintracht Spandau (8:6) auf Platz fünf und BIG (7:7) auf sechs, die damit das aktuelle Playoffbild komplettieren würden.

E WIE EINFACH E-SPORTS, PENTA 1860 und SK Gaming Prime teilen sich mit 5:9 den siebten Platz. WAVE Esports ist mit 1:13 abgeschlagen Letzter.

Die Partien des 14. Prime-League-Spieltages in der Übersicht

E WIE EINFACH ESPORTS vs. Unicorns of Love Sexy Edition : 0:1

: 0:1 SK Gaming Prime vs. GamerLegion: 1:0

vs. GamerLegion: 1:0 MOUZ vs. BIG: 1:0

vs. BIG: 1:0 WAVE Esports vs. Eintracht Spandau : 0:1

: 0:1 Schalke 04 vs. PENTA 1860: 1:0