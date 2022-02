Transfermarkt, Borussia Dortmund: Daran hängt der BVB-Wechsel von Karim Adeyemi

Karim Adeyemi zum BVB: Eigentlich schien es schon vor Wochen so, dass dieser Mega-Transfer so gut wie perfekt sei.

Obwohl nach SPORT1 -Informationen Adeyemi und Borussia Dortmund so gut wie einig über einen Transfer sind, ist in den letzten Wochen Sand in das Getriebe gekommen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Warum es in den letzten Wochen im Poker um Karim Adeyemi ruhiger geworden ist, erzählen die SPORT1 -Reporter Patrick Berger und Oliver Müller in einer neuen Folge des Podcasts „Die Dortmund-Woche“ .

„Wir haben ja hier auch im Podcast schon drüber gesprochen, dass alles klar ist und das ist auch weiterhin so. Karim Adeyemi will unbedingt zum BVB. Es ist soweit auch klar, dass der BVB sich mit dem Spieler einig ist, aber die Vereine sind sich immer noch nicht einig“, berichtet SPORT1 -Chefreporter Berger.

Vereine liegen noch weit auseinander

Wird Adeyemi unruhig?

„Wie ich schon oft gesagt habe: Mein Fokus ist in Salzburg. Es ist nichts klar. Was im Sommer passiert, passiert im Sommer“, sagte der 20 Jahre alte Stürmer. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Das Pokern geht weiter

Noch sitzt der BVB in den Verhandlungen am längeren Hebel, da sie sich mit dem Spieler einig sind. Sollte er standhaft bleiben und nur nach Dortmund wechseln wollen, wären den Salzburgern irgendwann die Hände gebunden.

Der BVB hat nach dem Leverkusen-Debakel die richtige Antwort gezeigt. Patrick und Oliver sprechen in Folge 17 über das souveräne 3:0 bei Union Berlin. Thema ist auch der Denkzettel für Thorgan Hazard. Der Belgien-Star wurde von Trainer Marco Rose überraschenderweise nicht mit in den Kader genommen – und zwar aus Leistungsgründen nicht im Kader. Thematisiert werden zudem die etlichen auslaufenden Verträge. Wie plant der BVB mit Akanji, Guerreiro, Reus und Co.? Gibt es schon Gespräche? Außerdem: Woran hakt der Transfer von Salzburg-Star Karim Adeyemi und was ist dran am Gerücht um Ajax-Verteidiger Noussair Mazraoui?Alles dazu in der neuen Folge von „Die Dortmund-Woche“. Viel Spaß beim Reinhören!