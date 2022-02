Sven Ulreich spielt in der Champions League - Böse Erinnerungen an Patzer bei Real Madrid 2018

Wenn der FC Bayern am Abend beim FC Salzburg in der Champions League antritt, steht ein Mann besonders im Fokus.

Sven Ulreich vertritt Manuel Neuer im Tor der Münchner und spielt dabei auch um seine Zukunft. Denn: Der Kontrakt des Ersatzkeepers läuft am 30. Juni aus. Der 33-Jährige kann sich nun mit guten Leistungen für eine Vertragsverlängerung ins Spiel bringen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Bayern-Coach Julian Nagelsmann gab vor dem Achtelfinal-Hinspiel zu, dass Neuer dem Team fehle, stärkte aber auch seiner Nummer 2 den Rücken: „Sven Ulreich hat es gegen Bochum gut gemacht. Manu ist nach wie vor der beste Torwart der Welt. An Sven lag es sicherlich nicht, dass wir in Bochum so gespielt haben.“