FIFA 22: Talente meistern Hürde der VBL Open

Der dritte Quali-Monat der VBL Open ist vorüber und das Teilnehmerfeld für die Playoffs zur deutschen Meisterschaft wächst weiter an. Im Januar spielten sich vor allem die Talente der Szene in den Fokus.

VBL Open: Jugend forscht im Januar

Mit gerade einmal 16 Jahren hat Justin „milkalove“ Springer auf der PlayStation 4 als drittbester überhaupt den Sprung in die nächste Stage geschafft. Für den eSportler der Schweizer Organisation NEO ist es die erste Saison im kompetitiven FIFA. Trotzdem nahm er schon an beiden FGS-Qualifiern sowie der Ausscheidungsrunde zur eChampions League teil. Trotz einer positiven Bilanz blieb der ganz große Wurf aber noch aus.

Ganz anders sieht es da bei Max „svw_diviners“ Gröne aus. Der 18-Jährige aus der eFootball Academy von Werder Bremen hatte in der abgelaufenen VBL-Saison bereits einen Finger an der deutschen Meisterschaft. Doch im Finale des PlayStation-Brackets musste er sich im Elfmeterschießen dem späteren Champion Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin geschlagen geben. In diesem Jahr greift er neben der VBL CC ebenfalls im Einzelwettbewerb wieder an.