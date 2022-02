Valorant: Kanntet ihr schon diesen Neon-Trick?

Riot Games hat mit Neon vor kurzem eine neue Agentin in das Spiel gebracht. Mit diesen Tipps & Tricks holt man das Beste aus ihren Fähigkeiten heraus.

Der Release von Valorants neuester Agentin hat viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wir werfen heute einen Blick auf Neons Fähigkeiten und Fertigkeiten und zeigen euch, wie man diese während einer Runde am besten nutzen kann.

Valorant – Die besten Tipps & Tricks für Neon

Eine von Neons Hauptfähigkeiten ist der Slide, der an Call of Duty erinnert und den sie in Valorant exklusiv im Repertoire hat. Standardmäßig kann man diesen nur einmal ausführen und er wird nur durch Kills oder nach dem Respawn neu aufgeladen. Es gibt aber eine Möglichkeit, einen Doppel-Slide auszuführen. Dafür muss Neons Ulti bereit sein. Wenn man diese nach einem Slide aktiviert, wird dieser sofort wieder aufgeladen und man kann ein weiteres Mal über den Boden gleiten.