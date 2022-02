Europa League: Orkan-Warnung! BVB-Spiel gegen Glasgow auf der Kippe?

Dagegen wird wohl Sturmtief „Xandra“ durch Dortmund ziehen. In Nordrhein-Westfalen wird am Donnerstag nämlich ein Unwetter mit teilweise orkanartigen Böen erwartet. Das Sturm- und Orkantief soll mit bis zu 120 Stundenkilometer (Windstärke 10 bis 12) über Teile des Landes wehen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) riet speziell Menschen im Norden und Osten von NRW dazu, sich wenn möglich innen aufzuhalten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Welche Folgen hat das für das BVB-Spiel, zu dem 10.000 Fans im Signal-Iduna-Park erwartet werden? „Wir haben die Situation im Blick und stehen dazu in Kontakt mit der UEFA und unserer Organisationsabteilung im Austausch“, sagte ein BVB-Sprecher am Mittwoch. „Wenn sich etwas in diese Richtung entwickeln sollte, dann geben wir das weiter.“

Schulausfall - doch BVB-Spiel soll stattfinden

Aufgrund der Sturmwarnung kommt es am Donnerstag in NRW sogar zu einem landesweiten Schulausfall.

Rose: Ambitionen sind groß

Am Donnerstag wollen die Dortmunder den Grundstein für das Weiterkommen in den Playoffs legen. Nach dem bitteren Aus in DFB-Pokal und Champions League haben die Klub-Bosse den Europa-League-Titel als Ziel ausgerufen. Trainer Marco Rose sagt dazu auf SPORT1-Nachfrage: „Unsere Ambitionen in Dortmund sind groß. Wenn wir irgendwo ausscheiden, fühlt sich das überhaupt nicht gut an. Wir haben hohe Ansprüche und wollen gegen Glasgow weiterkommen. Dann sehen wir weiter.“