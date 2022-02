Schillernder Trainer von Tennis-Star Thomas Muster: Ronald Leitgeb ist tot

Ronald Leitgeb formte Thomas Muster zur Nummer 1

Der im niederösterreichischen Mödling geborene Leitgeb - in jungen Jahren Eiskunstlauf-Talent, Medizinstudent und Radioreporter - landete mit der Entdeckung und Förderung Musters in den achtziger Jahren den Coup seines Lebens.

Das Teenie-Talent reifte unter Leitgeb zum Weltklasse-Spieler, gewann 1995 die French Open, belegte im Jahr darauf auch Platz 1 in der ATP-Weltrangliste.

Mit weiteren Tennis- und Sport-Stars verbunden

Von 1994 bis 1997 war der in Monaco lebende Leitgeb zudem Davis-Cup-Kapitän des ÖTV, dem er später von 2012 bis 2015 als Präsident vorstand.

Muster: „Der Schock sitzt tief“

„Mein Freund und Mentor hat heute für immer die Augen geschlossen“, zitieren österreichische Medien nun Muster: „Mein Beileid gilt der Familie und den Angehörigen. Der Schock sitzt zu tief, um es in Worte zu fassen. Lieber Ronnie, mit Respekt und Demut bedanke ich mich, Teil deines Lebens gewesen zu sein und all diese großartigen Momente mit dir geteilt zu haben. Wir werden dich sehr vermissen. Rest In Peace.“