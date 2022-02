IEM Katowice gestartet! Schaffen BIG und MOUZ die Gruppenphase?

IEM Katowice: 24 Teams - 1 Titel

Mit dabei ist alles, was in der CS:GO-Szene Rang und Namen besitzt. Na‘Vi, Gambit, Team Vitality, G2 Esports, Virtus.pro - bei der IEM Katowice drückt ein Schwergewicht dem anderen die Klinke in die Hand. Neben den fünf oben genannten sind außerdem noch FURIA, Team Liquid und Heroic fix für die am 17. Februar beginnende Gruppenphase qualifiziert.