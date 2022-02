Kläbo holt fünftes Olympia-Gold - deutsches Duo verpasst Finale

Hösflot Kläbo hat seine fünfte olympische Goldmedaille gewonnen und ist nun zweiterfolgreichster Skilangläufer in der Geschichte der Winterspiele.

Bei den Winterspielen in Peking siegte der 25-Jährige mit Erik Valnes im Teamsprint vor Finnland und Russland. Das deutsche Duo Janosch Brugger (Schluchsee) und Albert Kuchler (Lam) war nach einem Stockbruch und einem verlorenen Ski im Halbfinale ausgeschieden. (SERVICE: Der Medaillenspiegel)

Für Kläbo war es nach dem Sieg im Einzelsprint die zweite Goldmedaille in China. Mit fünfmal Gold sowie je einmal Silber und Bronze hat er nur noch seinen Landsmann Björn Dählie (8-4-0) vor sich. In der geschlechterübergreifenden Wertung liegt Kläbo auf Platz vier, dort liegt die Norwegerin Marit Björgen (8-4-3) an der Spitze, die gleichzeitig auch die Rangliste der erfolgreichsten Sportler und Sportlerinnen bei Winterspielen anführt.