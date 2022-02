NFL: Ein Makel bedroht Joe Burrows goldene Bengals-Zukunft

Joe Burrow versuchte alles. Selbst als Aaron Donald schon an ihm hing, versuchte er noch den Ball zum Mitspieler zu werfen - erfolglos.

Burrows Cincinnati Bengals verloren den Super Bowl gegen die mit 23:20 siegreichen Los Angeles Rams. Während Rams-Spielmacher Matthew Stafford, Cooper Kupp und Co. jubelten, lag Burrow am Boden. (PORTRÄT: Warum nicht nur The Rock Joe Burrow feiert)