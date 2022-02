Borussia Mönchengladbach: Thorben Marx und Roel Brouwers verteidigen Roland Virkus

Selten hat eine Personalie bei Borussia Mönchengladbach für so viel Aufsehen gesorgt wie die Ernennung von Roland Virkus zum neuen Sportdirektor.

Kaum war die Meldung in der Welt, hagelte es bereits erste Kritik an dem Eberl-Nachfolger, der am Dienstag offiziell vorgestellt wurde und zunächst für dreieinhalb Jahre die Geschicke bei den Gladbachern leiten soll.