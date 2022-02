Anzeige

Champions Leagaue: Die Pressestimmen zu Paris Saint-Germain gegen Real Madrid „Mbappé zerstört Real Madrid“

Benzema und Mbappé bald Teamkollegen bei Real? "Kann gut sein"

Kylian Mbappé ist der überragende Mann bei Paris Saint-Germains Sieg im Achtelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid. Der Franzose wird in der internationalen Presse gefeiert.

Gerade der französische Superstar wird für seine Weltklasseleistung in der internationalen Presse gefeiert. Aber auch die pomadigen Königlichen werden für ihren schwachen Auftritt stark kritisiert.

SPORT1 hat die internationalen Pressestimmen zum Kracher in der Champions League zusammengefasst.

Frankreich

L‘Équipe: „Kylian Mbappé schnappt sich PSG-Sieg gegen Real Madrid. Im Parc des Princes brauchte PSG ein Kunststück von Mbappé, um Real zu schlagen. Lionel Messi verschoss einen Elfmeter.“

Le Parisien: „Die Champions League kehrte mit einem prestigeträchtigen Spiel zwischen Paris und Madrid, zwei Anwärtern auf den Champions-League-Titel, zurück. Kylian Mbappé, der lange von Thibaut Courtois geschlagen wurde, bescherte Paris einen wertvollen Sieg."

Le Figaro: „Mbappé beschert PSG einen späten, aber verdienten Sieg gegen Real Madrid. PSG dominierte Real Madrid im Achtelfinale der Champions League weitgehend und sein Stürmerstar machte ganz am Ende des Spiels den Unterschied.“

Spanien

Marca: „Mbappé zerstörte Real Madrid. Faszinierender Mbappé verschafft PSG einen Vorteil gegenüber Real Madrid. Der Franzose zeigte eine Show, an die nur Courtois herankam, aber der Stürmer hatte mit einem späten Sieger das letzte Lachen. Mbappé hat im Parc des Princes die Nummer eins des Weltfußballs, Leo Messi, entthront. Er war ein Alptraum für Madrid.“

AS: „Zu viel Mbappé. Ein ultra-defensives Ancelotti-Team fällt im Parc des Princes ins Abseits. Militao und Courtois, die Messi einen Elfmeter schenkten, hielten Real am Leben.“

Sport: „Mbappé exekutiert ein mieses Madrid. Der PSG-Stürmer war ein Alptraum für die Weißen und sorgte in der Nachspielzeit endlich für Gerechtigkeit. Courtois fungierte als weißer Retter und hatte einen Elfmeter von Messi gestoppt.“

Mundo Deportivo: „Mbappé schlägt schlechtes Real Madrid. Der PSG-Fußballer korrigierte Messis Elfmeter in der Nachspielzeit mit einem Tor, das das gute Spiel seiner Mannschaft belohnt.“

El Pais: „Ein tolles Tor von Mbappé beschert PSG den Sieg gegen Real Madrid. Ein Tor des Weltmeisters in der 94. Minute frustrierte die Spanier, die wenig attackierten.“

England

The Guardian: „Mbappé schlägt in der Nachspielzeit zu und verschafft Franzosen Vorteil im Hinspiel. Courtois pariert Liones Messis Elfmeter in der zweiten Hälfte, aber Kylian Mbappé schlug in der 94. Minute zu.“

Daily Mail: „Kylian Mbappé erzielt in der 94. Minute ein brillantes Solo-Tor, um PSG im Hinspiel einen knappen Vorteil gegenüber Real Madrid zu verschaffen. Der Druck zahlt sich endlich aus, nachdem Thibaut Courtois einen Elfmeter von Lionel Messi gehalten hat.“

The Sun: „Kylian Mbappé erzielte in der 94. Minute einen großartigen Siegtreffer, um PSG mit 1: 0 in Führung zu bringen, bevor es in das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid geht. Die Pariser waren die ganze Nacht über dominant und mussten sich mit dem Schmerz hinnehmen, dass Lionel Messi einen Elfmeter verschoss, bevor Mbappé mit seinem brillanten späten Tor das Spiel übernahm.“

Italien

Gazzetta dello Sport: „Messi verrät PSG, aber da ist der Außerirdische Mbappé: Ein Meisterstück in der 94. Minute und Real war geschlagen. In der zweiten Hälfte vergibt der Argentinier einen Elfmeter gegen Courtois, aber im letzten Zug erzielt der französische Stürmer ein wunderbares Tor.“

Tuttosport: „Messi liegt falsch, Mbappé nicht: PSG schlägt Real in der 94. Minute. In letzter Sekunde wurde das Spiel im Parc des Princes zwischen Pochettino und Ancelotti entschieden: Es endete 1:0.“

Corriere dello Sport: „Mbappé mit Glanzleistung und Tor in der 94. Minute: PSG überholte Real Madrid. Messi floppt. An einem schwarzen Abend für den Floh glänzt das französische Ass, das nach einer Superleistung in letzter Minute das Siegtor findet und Ancelotti verspottet.“

