fünf Tipps um aus der Sex-Krise zu kommen Nix los im Bett? Leistungsdruck und Sex – das müssen Sie wissen!

Fünf Tipps, um aus der Sex-Krise herauszukommen

Der Winter hat uns fest im Griff und wir schauen einer langen, dunklen Zeit entgegen, bis die ersten Frühlingsboten uns erreichen werden. Es kann für uns eine gemütliche Zeit werden, aber auch eintönig und anstrengend. Leistungsdruck, Arbeitsstress, Gewohnheit – da bleibt die Lust manchmal auf der Strecke. Kann man den Sex-Drive ankurbeln?

Die gute Nachricht zuerst: Ja, man kann! Es gibt einige vielversprechende Wege, um der Lust auf die Sprünge zu helfen. Dabei spielt Stressabbau eine große Rolle.

Das Problem mit der Lust

Um loslassen zu können, müssen manche Paare aber erst einmal wieder zueinanderfinden. Machen Ihnen Leistungsdruck, Stress oder einfach die Routine einen Strich durch die Lust? Oder fühlen Sie sich vielleicht nicht mehr so richtig verbunden mit Ihrem Partner?

Mit diesen 5 Tipps lassen Sie die Sex-Krise hinter sich.

1. Stress abbauen

Stress ist ein echter Lustkiller! Unser Alltag ist vollgestopft mit Terminen und Verpflichtungen, Deadlines bei der Arbeit und dem Haushalt, der auch noch geschmissen werden muss. Das lässt nur wenig Raum und Zeit für die schönste Nebensache der Welt. Wenn dann auch noch kleine Kinder und die ständige Müdigkeit mit ins Spiel kommen, kann es schnell vorbei sein mit der Lust.

Den Stress abzubauen, nachts gut zu schlafen und die Gedanken zur Ruhe zu bringen. Das ist für viele bereits genug, um besser loslassen zu können und sich dem Partner hinzugeben.

Auch Leistungsdruck hat im Bett nichts zu suchen! Sex soll liebevoll sein, überraschend oder leidenschaftlich, aber nicht fordernd! Denn aus Forderungen kann ein Druck entstehen, dem oft gerade Männer nicht standhalten können. Es liegt in ihrer Natur, perfekt sein zu wollen: Ich muss immer Lust haben und er muss immer stehen. Aber was, wenn es mit der Erektion wiederholt nicht klappt? Hat das Kopfkino erst einmal begonnen, kann man es nicht so einfach ausschalten. Jetzt ist es wichtig, nichts totzuschweigen.

2. Reden Sie mit Ihrem Partner

Mit der Beziehungsdauer nimmt das Schweigen in den Betten zu. Aber Kommunikation ist das A und O, wenn es nicht mehr läuft. Je tiefgreifender die Kommunikation in der Beziehung, desto intensiver sind auch die Gefühle füreinander. Es geht darum, dem Partner Einblick in das eigene Innenleben zu geben.

Hier ein paar Fragen, um so ein Gespräch anzukurbeln:

Was beschäftigt dich zurzeit?

Was belastet dich?

Was macht dich glücklich?

Und wenn MANN oder Frau nicht mehr das Gefühl hat, „abliefern zu müssen“, kommt die Lust auf den Sex von allein zurück.

Peter M. (38) aus Berlin findet, beim Sex sollte auf keinen Fall Leistungsdruck aufgebaut werden, denn davon gibt es in unserem Alltag sowieso schon zu viel. Er mag es, bei Massagen oder gemeinsamen Unternehmungen zu entspannen, eine innige Beziehung herzustellen

Was ist CBD?

Cannabidiol ist ein Cannabinoid aus dem weiblichen Hanf. Cannabidiol ist vielen Menschen unter dem Namen CBD bekannt.. Im Gegensatz zu THC ist CBD nicht psychoaktiv und erzeugt keinen Rausch.

3. Innige Momente lassen uns den anderen spüren!

Für Paare in der Sex-Krise geht es deshalb nicht um Sex, sondern darum, sich wiederzuentdecken. Sich zu küssen, zu streicheln oder gegenseitig zu massieren, ohne dass es auf Sex hinausläuft, bringt eine neue Nähe.

Das Tolle daran: Zum Beispiel mit einer Massage kann man die erogenen Zonen des Partners neu erkunden. Es hilft auch, den anderen einmal am Tag nackt zu spüren. Dabei werden Endorphine ausgeschüttet, die glücklich machen und auch für unsere Immunabwehr wichtig sind. Nach einem stressigen Tag vielleicht der schönste Abend ...

Gemeinsam ein Wannenbad zu nehmen, kann so sexy sein.

Und danach eine intensive Massage? Dabei sollte eine erotische Massage den ganzen Körper berücksichtigen, nicht nur die Geschlechtsteile. Ganz wichtig: Sie können, müssen aber nicht im Geschlechtsakt enden – es soll ja für keinen der Partner ein Leistungsdruck dabei entstehen. Die Wirkung und der Genuss der erotischen Massage kann durch die Verwendung von Ölen gesteigert werden.

4. Machen Sie mal Sex-frei!

In einer Partnerschaft macht die Sexualität 50 Prozent aus. Aber auch die anderen 50 Prozent gehören zum Kitt. Das können Ausflüge sein, Wanderungen oder Sport treiben. Heißt: Pflegen Sie Ihre gemeinsamen Hobbies – und verbringen Sie Quality-Time auch mal ohne die Kinder, um sich ganz auf den anderen konzentrieren zu können. PS: Sport ist dabei ein richtiger Libido-Booster!

Macht Sport geil?

Vielleicht nicht gleich geil, aber der Flirt-Faktor steigt in jedem Fall, wenn wir Sport treiben. Denn durch sportliche Betätigung wird bei Männern und auch Frauen das Hormon Testosteron gebildet, das die Libido so richtig anfacht! Es hellt die Stimmung auf und macht Lust auf Lust. Außerdem fördert Sport die Durchblutung des Genitalbereichs.

► Produkttipp von VAAY: Schon mal das Aktiv-Gel mit CBD mit Cayenne, Eukalyptus und Menthol probiert?

5. Stürzen Sie sich gemeinsam ins Abenteuer!

Der Winter ist für uns Deutsche nicht unbedingt die sexuell aktivste Zeit des Jahres, aber wir können ihm ja ein Schnippchen schlagen – mit ein bisschen Mut zum Abenteuer!

Wer in einer langjährigen Beziehung steckt, fühlt aber vor allem die Routine. Woher soll die Fremdheit kommen, wenn man seit Jahren Tisch und Bett miteinander teilt?

Hier sind Überraschungsmomente der Gewinnbringer. Buchen Sie eine Nacht in einem Hotel, arrangieren Sie das Treffen vielleicht sogar wie unter Fremden – mit einem ersten Date an der Bar. Wer noch weitergehen will, kann das ganze zu einem richtigen Rollenspiel werden lassen – und so auch viel Neues über die Fantasien des Partners herauskitzeln. Und danach? Entspannen!