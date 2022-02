Kalicki zu Schlitten-Tausch mit Friedrich: "Selbstverständlich"

Kalicki gab Schlitten an Friedrich ab © AFP/SID/DANIEL MIHAILESCU

Bob-Pilotin Kim Kalicki hat ihren Zweier-Schlitten gerne an Olympiasieger Francesco Friedrich abgegeben. "Selbstverständlich, das ist ja gar keine Frage", sagte die Vizeweltmeisterin aus Wiesbaden am Mittwoch in Yanqing über den kuriosen Tausch im Vorfeld des Zweier-Rennens der Männer.