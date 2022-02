Biathlon Olympia LIVE: Deutschland auf Medaillenkurs - Frauen-Staffel im Liveticker

Viessmann Daheim am Start - Episode 2

Die deutschen Biathletinnen kämpfen in der 4x6km Staffel um eine Medaille. Bei den vergangenen beiden Spielen war das Team leer ausgegangen.

Die deutschen Biathletinnen kämpfen in der 4x6km Staffel am Mittwoch um eine Medaille. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

An den Start gehen in Peking die Athletinnen Vanessa Voigt, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Denise Herrmann, die Gold-Gewinnern über 15km. (SERVICE: Der Medaillenspiegel)

+++ Preuß mit zwei Fehlern beim Schießen +++

Preuß schießt erst vier ins Schwarze, dann folgen zwei Fehler. Die Deutsche hat nun 31 Sekunden Rückstand an die Spitze.

+++ Preuß kämpft um Anschluss +++

+++ Preuß geht an den Start +++

+++ Hinz mit Fehler +++

+++ Auch Hinz fehlerfrei +++

Ebenso wie Voigt ist auch Hinz beim Schießen fehlerfrei. Kein Wunder: Sie hat eine Quote von 93 Prozent in ihrer Karriere.

+++ Hinz übernimmt +++

Voigt erreicht nun Hinz, übergibt ihr den symbolischen Staffelstab. Die Deutsche rauscht fast zeitgleich mit der Schwedin und Italienerin los. In der Folge setzt sich die Schwedin etwas ab.

+++ Voigt schießt nach vorne +++

+++ Voigt erneut fehlerlos +++

Auch beim zweiten Schießen bleibt Voigt ohne Fehl und Tadel. Nicht umsonst gilt sie als die Fehlerlose in Person. Vor der Deutschen laufen die Italienerinnen und Schwedinnen.

+++ Voigt kämpft sich nach vorne +++

+++ Voigt beginnt als Startläuferin +++

Überraschenderweise geht Voigt statt Hinz an den Start. Die 24-Jährige kommt als Sechste an den Schießstand. Ihre ersten Schüsse sind fehlerlos.

+++ Biathletinnen kämpfen um Medaille +++

