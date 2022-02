Olympia-Slalom: Straßer Siebter beim Sieg von Noel

"Es ist ein bisschen schade, aber ich gehe mit erhobenen Hauptes vom Platz", sagte Straßer, der nach dem ersten Lauf auf Rang fünf gelegen hatte, in der ARD. Er habe "alles probiert", ergänzte er, aber "hier und da ein paar kleine Fehler" zu viel gemacht.

Zuvor waren Lena Dürr im Slalom und Kira Weidle in der Abfahrt jeweils als Vierte knapp am Podium vorbeigefahren. Die bislang letzte Medaille bei Olympischen Spielen hatte 2014 in Sotschi Viktoria Rebensburg mit Bronze im Riesenslalom gewonnen.