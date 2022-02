Toni Kroos überrascht wegen WM-Finale 2014: Boateng begeisterte ihn

Toni Kroos nennt seinen Helden des WM-Finals 2014. Außerdem werfen er und sein Bruder Felix Kroos weitere Namen in den Raum, die absolute Top-Leistungen brachten.

Vielen Fußball-Fans dürfte da der Name Mario Götze kommen, der das entscheidende Tor zum Titel schoss, oder Bastian Schweinsteiger, der im Gesicht blutend als Kämpfer im Mittelfeld auffiel. Für Toni Kroos war der beste Spieler auf dem Platz des Maracana von Rio de Janeiro damals aber ein anderer.

„Ich fand ihn in dem Spiel den überragenden Spieler. Argentinien hatte gute Offensivspieler auf dem Platz, mir ist in Erinnerung geblieben, wie er alles wegverteidigt hat. Das war vermutlich die beste Leistung eines Verteidigers, die ich live auf dem Platz miterlebt habe.“

Kroos auch von Ronaldo und Marcelo beeindruckt

Außerdem fällt Kroos Cristiano Ronaldo ein, mit dem er lange Jahre bei Real Madrid zusammenspielte. „Mir fällt beispielsweise ein Spiel ein, da hatten wir das Achtelfinale in der Champions League in Wolfsburg 2:0 verloren“, erinnert sich der 32-Jährige: „Da hat er uns zu Hause in die nächste Runde geschossen. Wir haben 3:0 gewonnen und er hat alle drei Tore geschossen.