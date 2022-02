WWE NXT: Top-Talente Brutus und Julius Creed rücken in den Fokus

Creed Brothers vor WWE-Karriere Top-Amateurringer

Der 27 Jahre alte Drew Kasper (Julius) war zweimaliger NCAA All American, brach 2018 für die Blue Devils der Duke University den Rekord für die meisten Saisonsiege und schloss die Olympic Trials für die Spiele 2016 in Rio de Janeiro als Fünfter ab. Im Jahr 2017 trainierte er auch im dem früheren UFC-Schwergewichtschampion Daniel Cormier für dessen großen Kampf gegen Jon Jones.

Vergleiche mit Steiner Brothers und Legion of Doom

Sie wurden Mitglied der Gruppierung Diamond Mine mit Veteran Roderick Strong , Manager Malcolm Bivens (Stokely Hathaway in der Independent-Szene) und dem weiblichen Mitglied Ivy Nile (Emily Andzulis, SPORT1 -Zuschauern bekannt als Teilnehmerin an den Titan Games mit Dwayne „The Rock“ Johnson ).

Großes Match am WrestleMania-Wochenende?

Der Sieg in dem nach dem 2015 verstorbenen Dusty Rhodes benannten Turnier (dessen Finale in einem ironischen Zufall an dem Tag stieg, an dem Dustys Sohn Cody und WWE-Konkurrent AEW getrennte Wege gingen) ist ein Beleg für ihren guten Ruf hinter den WWE-Kulissen.