Olympia, Skilanglauf: Katherine Sauerbrey fällt für Teamsprint aus

Rückschlag für die deutschen Skilangläuferinnen im Medaillenkampf: Olympia-Entdeckung Katherine Sauerbrey muss am Mittwoch auf einen Start im Klassik-Teamsprint von Peking verzichten.

Damit wird Katharina Hennig (Oberwiesenthal) an der Seite von Victoria Carl (Zella-Mehlis) antreten. Carl zeigte sich in China bislang ebenfalls in starker Form, hat im Gegensatz zu Sauerbrey und Hennig aber eher im freien als im Klassikstil ihre Vorteile.