Jamal Musiala: Wird er der neue Thiago beim FC Bayern?

Dessen sind sich auch die Verantwortlichen bewusst, die aufgrund der Corona-Pandemie jedoch nicht gewillt sind, viel Geld in neue Spieler und damit auch in neue Gehälter zu investieren.

Ein Schlüsselspieler für die Zukunft

In den vergangenen Monaten musste ihn Nagelsmann aufgrund einiger personeller Ausfälle jedoch weiter hinten trainieren lassen und auch in Spielen einsetzen. Das Resultat? Der 34-Jährige zeigte sich begeistert davon, wie schnell und gut Musiala seine ungewohnte Rolle annahm und interpretierte, auch gegen den Ball.

Vielfältig einsetzbar

Klar ist aber auch, dass er mit seinen 18 Jahren noch Entwicklungsschritte im taktischen und körperlichen Bereich zu gehen hat. Das wiederum geht in erster Linie nur über Spielzeit. Die wird er im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse am Mittwoch in Salzburg definitiv nicht bekommen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Nach einem positiven PCR-Befund testete sich Musiala nach SPORT1-Informationen erst am Vortag der Partie frei. Somit ist eine Rückkehr in den Kader erst am Sonntag möglich. Dann empfangen die Bayern in der Bundesliga Aufsteiger Greuther Fürth.