United springt auf Champions-League-Platz

Ronaldo bringt ManUnited in Führung © AFP/SID/Paul ELLIS

Teammanager Ralf Rangnick ist mit Manchester United auf einen Champions-League-Platz in der Premier League gesprungen.

Teammanager Ralf Rangnick ist mit Manchester United auf einen Champions-League-Platz in der Premier League gesprungen. Nach zuvor zwei Ligaspielen ohne Sieg setzten sich die Red Devils am Dienstagabend im Nachholspiel gegen Brighton & Hove Albion mit 2:0 (0:0) durch und verdrängten mit nun 43 Punkten West Ham United auf Platz fünf.

Cristiano Ronaldo (51.) brachte ManUnited mit seinem neunten Saisontreffer auf die Siegerstraße, Bruno Fernandes erhöhte in der Nachspielzeit (90.+7). Brighton musste zudem ab der 54. Minute nach einer Roten Karte gegen Abwehrspieler Lewis Dunk in Unterzahl spielen. Dabei hatten die Gäste aus dem Süden Englands in einer ereignisarmen ersten Hälfte die beste Chance, doch Torhüter David de Gea bewahrte sein Team mit einer hervorragenden Parade vor dem Rückstand (39.).