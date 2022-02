Champions League: Manchester City gewinnt Achtelfinal-Hinspiel gegen Sporting Lissabon

Manchester City gewinnt das Achtelfinalhinspiel in der Champions League gegen Sporting Lissabon souverän. Beim Gala-Auftritt sticht ausgerechnet ein Ex-Benfica-Star heraus.

Heim-Debakel für Sporting Lissabon in der Champions League! (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Manchester City ließ dabei von Beginn an nichts anbrennen und ging bereits nach sieben Minuten durch Riyad Mahrez in Führung. Einen Schuss von Phil Foden konnte Sporting-Keeper Adan nur zur Seite abwehren, Kevin De Bruyne stand goldrichtig und legte den Ball für Mahrez ab, der sicher verwandelte.

Manchester City siegt souverän gegen Sporting Lissabon

Nachdem Verteidiger John Stones in der elften Minute per Kopf das 2:0 knapp verpasste, machte es Bernardo Silva kurz darauf besser und erzielte nach einem Eckball per Drop-Kick aus neun Metern seinen ersten Treffer des Tages.