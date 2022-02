DEL: München unterliegt Straubing im Nachholspiel

Red Bull München verliert in der DEL das Nachholspiel gegen die Straubing Tigers. Der Ex-Meister rutscht in der Tabelle ab.

Red Bull München hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ein Erfolgserlebnis verpasst.

Der dreimalige deutsche Meister verlor am Dienstagabend in einem Nachholspiel gegen die Straubing Tigers mit 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) und rutschte in der Tabelle auf Rang sechs ab.