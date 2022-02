Olympia: Kamila Walijewa sorgt für Rassismus-Wirbel durch US-Sprinterin

Der Dopingfall Kamila Walijewa ruft jetzt sogar eine US-Sprinterin auf den Plan. Sha‘Carri Richardson lässt dabei kein gutes Haar am IOC - und spricht auch von Rassismus.

Richardson, die im vergangenen Jahr wegen Cannabiskonsums von den Olympischen Sommerspielen in Tokio ausgeschlossen worden war, wetterte auf Twitter : „Können wir eine vernünftige Antwort kriegen, was der Unterschied zwischen ihrer (Walijewa, Anm. d. Red.) und meiner Situation ist?“

„Den einzigen Unterschied, den ich sehe, ist, dass ich eine junge schwarze Frau bin“, fügte die 100-m-Läuferin an. „Es liegt alles an der Hautfarbe.“

US-Sprinterin Richardson wirft IOC Rassismus vor

Richardson hatte zu ihrem Fall argumentiert, sie habe nach dem Tod ihrer Mutter zu Cannabis gegriffen - zudem sei der Genuss des Rauschmittels in ihrem Wohnort Oregon legal. (DATEN: Der Zeitplan von Olympia 2022)

Bei der Teenagerin war in der A-Probe die Einnahme des Herzmittels Trimetazidin nachgewiesen worden und wegen ihres Status‘ als Minderjährige eine Sonderregelungen Wada herangezogen worden - auch darauf ging Richardson ein und merkte an, die in Cannabis befindliche Substanz THC nicht nachweislich leistungsfördernd sei.