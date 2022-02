Borussia Dortmund: So steht es um einen möglichen Transfer von Noussair Mazraoui

Trotz des Lichtblickes in Berlin laufen die Planungen für eine neue Abwehr in der kommenden Saison bei den Schwarz-Gelben aber weiter auf Hochtouren. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Dortmund führt konkrete Gespräche mit Mazraoui

Und am 24 Jahre alten marokkanischen Nationalspieler ist Dortmund tatsächlich ganz konkret interessiert. „Da ist der BVB schon in sehr konkreten Gesprächen und ist im Rennen um den Spieler dabei“, berichtet Berger.

Mazraoui ist in der Ajax-Jugend groß geworden und besticht besonders durch sein Tempo und seinen Druck nach vorne. Er erinnert mit seiner Spielweise ein wenig an Landsmann Achraf Hakimi, der über zwei Jahre in Dortmund überzeugte.

BVB bekommt Konkurrenz von Barcelona und Sevilla

Der BVB hat nach dem Leverkusen-Debakel die richtige Antwort gezeigt. Patrick und Oliver sprechen in Folge 17 über das souveräne 3:0 bei Union Berlin. Thema ist auch der Denkzettel für Thorgan Hazard. Der Belgien-Star wurde von Trainer Marco Rose überraschenderweise nicht mit in den Kader genommen – und zwar aus Leistungsgründen nicht im Kader.Thematisiert werden zudem die etlichen auslaufenden Verträge. Wie plant der BVB mit Akanji, Guerreiro, Reus und Co.? Gibt es schon Gespräche?Außerdem: Woran hakt der Transfer von Salzburg-Star Karim Adeyemi und was ist dran am Gerücht um Ajax-Verteidiger Noussair. Mazraoui: Alles dazu in der neuen Folge von „Die Dortmund-Woche“.Viel Spaß beim Reinhören!