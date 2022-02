European League: Magdeburg folgt Berlin ins Achtelfinale

Der SC Magdeburg tut es den Füchsen Berlin in der European League gleich. Mit einem Sieg über Sloweniens Meister ist das Weiterkommen perfekt.

Der Spitzenreiter der Handball-Bundesliga besiegte den slowenischen Meister Gorenje Velenje 34:24 (20:12) und ist in der Gruppe C drei Spieltage vor Schluss nicht mehr von einem der ersten vier Plätze zu verdrängen.

In der Gruppe B gastiert Pokalsieger TBV Lemgo Lippe am Dienstagabend noch bei Benfica Lissabon. Die Achtelfinals werden am 29. März und 5. April ausgetragen.