„Schau in meine Unterhose“: Schlüpfriger Olympia-Zoff um Gold-Läuferin

Nach dem ersten Dopingfall um die russische Athletin Kamila Valieva erhebt ein schwedischer Journalist schwere Vorwürfe gegen die deutschen und russischen Teams in der 4x5km-Staffel. Eine Athletin reagiert und antwortet auf die Vorwürfe.

Die russische Gold-Staffel im Skilanglauf der Frauen sieht sich Betrugsvorwürfen ausgesetzt - doch sie will das nicht auf sich sitzen lassen.

Veronika Stepanowa, Teil des erstplatzierten Teams in der in der 4x5km-Staffel, hat mit einer frechen Instagram-Reaktion auf Beschuldigungen unfairer Tricks reagiert. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Illegal mit Wachs manipuliert? Stepanowa reagiert hämisch

In der schwedischen Zeitung Expressen hatte der Journalist Tomas Pettersson den Verdacht in den Raum gestellt, dass es bei dem Rennen Manipulationen mit dem verbotenen C8-Wachs als Gleitmittel unter den Skiern gegeben haben könnte - zu Lasten der Schwedinnen, die auf Platz 3 gelandet waren („Warum fühlt es sich an, als wären wir betrogen worden?“).