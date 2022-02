NFL: Kyler Murray von Arizona Cardinals attackiert Kritiker

Kyler Murray attackiert seine Kritiker. Der Quarterback der Arizona Cardinals reagiert damit auf Berichte, in denen ihm Egozentrik vorgeworfen wird.

Die Pause in den Sozialen Medien ist mit einem Knall vorbei.

Kyler Murray hatte sich eigentlich zurückgezogen und in den vergangenen Wochen kaum etwas von sich hören lassen.

Murray reagiert auf ESPN-Bericht

Anonyme Quellen hatten Murray in einem Artikel von Chris Mortensen von ESPN als egozentrisch, unreif und jemanden, der mit dem Finger auf andere zeigt, beschrieben.

Murray sei zudem von der Franchise enttäuscht, soll die 11:34-Niederlage in den Playoffs gegen die Los Angeles Rams als Beleidigung aufgefasst und sich als Sündenbock gefühlt haben.

„Ich spiele dieses Spiel aus Liebe - zu meinen Teamkollegen, zu allen, die mir geholfen haben, in diese Position zu kommen. Ich spiele es für alle, die an mich geglaubt haben und daran, Meisterschaften zu gewinnen", begann der Spielmacher seine Erklärung auf Instagram.

Er fügte an: " All dieser Unsinn ist nicht mein Ding, war es nie und wird es nie sein. Jeder, der jemals mit mir in den Kampf gezogen ist, weiß, wie hart ich arbeiten kann", schrieb er.