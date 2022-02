Formel 1: Williams präsentiert neues Auto - Logo von Senna fehlt

Williams hat am Dienstag ihr neues Auto für das die anstehende Saison präsentiert. Der neue FW44 strahlt dabei in blauer Farbe mit roten Akzenten. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

„Das Design ist an den Markenbildungsprozess angelehnt, den wir vergangenes Jahr durchgeführt haben. Vor allem im Hinblick auf die verschiedenen Blautöne, mit dem Diamantschema, das auch in unserer Marke repräsentiert ist“, erklärt Teamchef Jost Capito.

Mit diesem neuen Design will der Rennstall zurück ins Mittelfeld. Dabei brechen sie jedoch mit einer langen Tradition. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Williams 2022: Senna-Logo fehlt

Erstmals seit 1994 suchen die Fans vergebens nach dem Logo von Ayrton Senna. Nach dem Tod des Weltmeisters war in jedem Jahr ein Logo vom Brasilianer auf dem Boliden zu finden.

„Wir haben eine neue Ära, wir haben ein neues Auto. Wir mussten jetzt in die Zukunft blicken und den Fahrern nicht mehr die ganze Zeit das S zeigen und sie an die Geschehnisse erinnern, wenn sie in das Auto steigen“, erläutert Capito die Entscheidung.