Nicola neuer Coach von Ribery-Klub Salernitana

Der italienische Fußball-Erstligist US Salernitana hat Davide Nicola als neuen Coach von Bayern Münchens Ex-Star Franck Ribery und Co. verpflichtet. Das Engagement des früheren Trainers des FC Turin und FC Genua gab das Tabellenschlusslicht am Dienstag bekannt. Nicolas Vorgänger Stefano Colantuono war zu Wochenbeginn entlassen worden. Für Ribery ist der 48-jährige Nicola bereits der dritte Trainer in der laufenden Saison, nachdem Fabrizio Castori schon nach neun Spielen seinen Job verloren hatte.